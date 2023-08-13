13 августа, 07:39,
обновлено 13 августа, 07:58
Взрыв в Сергиевом Посаде

В Сергиевом Посаде завершили поисковые работы на месте взрыва

МЧС России/ ТАСС
© МЧС России/ ТАСС

Следственные действия продолжаются

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. В Сергиевом Посаде завершили поисковые работы на месте взрыва на территории Загорского оптико-механического завода. Следственные действия продолжаются. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале администрации Сергиево-Посадского городского округа Московской области.

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Глава городского округа Дмитрий Акулов провел совещание с представителями силовых структур, местным отделением Управления соцразвития и семьями пропавших без вести. По его словам, следственные действия продолжаются. 

На совещании обсудили механизм взаимодействия с родственниками пропавших без вести. Глава округа поручил силовому блоку предоставить информацию по опознанию и выработать механизмы информирования и поддержки. "За каждой семьей будет закреплен заместитель главы администрации. Социальная служба также распределила кураторов, которые в индивидуальном порядке будут заниматься помощью родственникам пропавших без вести", - заключили в администрации. 

Теги:
РоссияВзрыв в Сергиевом Посаде
© Информационное агентство ТАСС
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