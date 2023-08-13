13 августа, 07:52
Военная операция на Украине

В Белгородской области за сутки зафиксировали девять прилетов со стороны ВСУ

Телеграм-канал "Настоящий Гладков"/ ТАСС, архив
© Телеграм-канал "Настоящий Гладков"/ ТАСС, архив

Сбито два беспилотника, заявил губернатор Вячеслав Гладков

БЕЛГОРОД, 13 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины за сутки выпустили по населенным пунктам Белгородской области девять боеприпасов, сбито два беспилотника. Осколки БПЛА повредили одно домовладение, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

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"В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено четыре артиллерийских снаряда. Пострадавших и разрушений нет. В селе Петропавловка сбит беспилотник противника. В результате падения обломком БПЛА в селе Беловское в одном частном домовладении повреждены кровля, остекление веранды и дверь", - написал Гладков.

В Волоконовском районе в селе Грушевка 12 августа украинский БПЛА атаковал инфраструктурный объект связи, повреждений нет. Также из миномета была обстреляна окраина хутора Старый. Зафиксировано пять прилетов.

"В Шебекинском городском округе сбит один беспилотник противника. Обошлось без последствий", - подытожил губернатор. 

Теги:
РоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав ВладимировичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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