13 августа, 10:10
Военная операция на Украине

Рогов сообщил, что силы РФ отбили предпринятую ротой ВСУ атаку на Работино на Запорожье

Александр Река/ ТАСС
© Александр Река/ ТАСС

Председатель движения "Мы вместе с Россией" отметил, что ожесточенные бои идут постоянно

МЕЛИТОПОЛЬ, 13 августа. /ТАСС/. Российские силы отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на населенный пункт Работино в Запорожской области в воскресенье утром, предпринятую силами до роты пехоты при поддержке тяжелой бронетехники. Об этом сообщил ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

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"По утру сунулись, около 10:00 мск, до пяти единиц тяжелой бронетехники и до роты пехоты, 70-80 человек. Эту атаку утром отбили под Работино. Ожесточенные бои сейчас идут постоянно, накат за накатом", - сказал Рогов.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. По информации ведомства, за два месяца ВСУ потеряли более 43 тысяч военнослужащих и около 5 тысяч единиц различного вооружения, в том числе 26 самолетов и 25 танков Leopard. 

Теги:
РоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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