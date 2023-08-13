В подтопленном Уссурийске в Приморье эвакуировали более 1 тыс. человек

Продолжается подъем уровня воды в районе "Междуречье", сообщила администрация Уссурийского городского округа

ВЛАДИВОСТОК, 13 августа. /ТАСС/. Спасатели эвакуировали более 1 тыс. человек из подтопленных территорий Уссурийского городского округа, сообщила местная администрация в своем Telegram-канале.

"Продолжается подъем уровня воды в районе "Междуречье". В районе Пушкинского моста наблюдается спад воды на 50 см. Подтоплены городские районы "Междуречье", "Семь ветров", район Солдатского озера, район парка "Зеленый остров", район автовокзала, район между Пушкинским и Комсомольским мостами. Силами МЧС эвакуировано и переправлено уже более 1 000 человек", - говорится в сообщении.

В шести районах ведется восстановление электроснабжения, в домах, не попавших в зону подтопления, отключения электроэнергии не запланировано. Водоснабжение восстановлено в селах Новоникольск и Воздвиженка. Отключения городской системы водоснабжения не запланировано, станция водоподготовки работает в штатном режиме.

Восстановлено транспортное сообщение между селами внутри Алексей-Никольской, Пуциловской, Пушкинской территорий, но дорожное сообщение с этими территориями по дорогам краевого значения отсутствует. Организована лодочная переправа, работают плавательные транспортные средства.

Уссурийский городской округ стал одной из наиболее пострадавших от паводка территорий Приморья, он стал здесь самым сильным за последние 10 лет.

С 9 по 11 августа на юге Приморья прошли сильные дожди, выпало до 188 мм осадков. Это вызвало подъем уровня воды в реках и подтопления на многих территориях. Уссурийский городской округ и Спасск-Дальний стали одними из наиболее пострадавших от стихии территорий. Режим ЧС регионального уровня реагирования введен на территории 21 муниципалитета Приморского края.