13 августа, 11:47

В Лефортовском тоннеле столкнулись грузовик и легковой автомобиль

Движение в районе происшествия затруднено

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Грузовой и легковой автомобили столкнулись в Лефортовском тоннеле. В результате один автомобиль опрокинулся. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"В Лефортовском тоннеле произошло ДТП с участием грузового и легкового автомобилей. В результате один автомобиль опрокинулся. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе происшествия затруднено. 

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