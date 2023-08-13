В Раменском ликвидировали открытое горение на складе

Площадь возгорания составила 2,7 тыс. кв. м

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Открытое горение на складе в Раменском ликвидировано на площади 2,7 тыс. кв. м. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

"В 14:29 мск ликвидировано открытое горение", - сказал собеседник агентства.

Сообщение о пожаре поступило в 11:53 мск. По данным временно исполняющего полномочия главы Раменского городского округа Николая Ханина, информация о задымлении и возможном пожаре на Донинском шоссе, 4-й км, стр. 3а поступила от очевидца. Загорелся металлический склад, на котором располагается производство удобрений и изделий из пластика. Со слов владельцев, все сотрудники покинули помещение.

По предварительным данным прокуратуры Московской области, причиной возгорания стало нарушение противопожарных требований при производстве сварочных работ.

О ПДК загрязняющих веществ

Превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе в районе пожара не выявлено. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале управления Роспотребнадзора по Московской области.

"Совместно с центром гигиены и эпидемиологии в Московской области проведены лабораторные исследования атмосферного воздуха на содержание загрязняющих веществ на границе жилой застройки в связи с возникновением пожара на территории производственно-складского комплекса в Раменском городском округе. Согласно результатам лабораторных исследований превышения ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не выявлено", - говорится в сообщении.

В новость внесены изменения (16:12 мск) - добавляется информация после подзаголовка