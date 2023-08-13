13 августа, 13:00,
обновлено 13 августа, 13:07
Военная операция на Украине

В Курской области при обстреле со стороны ВСУ пострадали три человека

Дмитрий Ягодкин/ ТАСС, архив
© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС, архив

Губернатор региона Роман Старовойт сообщил, что всего зафиксировали 10 прилетов

ТАСС, 13 августа. Три человека получили осколочные ранения при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) села Волфино Курской области. Об этом сообщил в воскресенье губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

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"Село Волфино Глушковского района обстреляно со стороны Украины. Зафиксировано 10 прилетов. Один из снарядов попал в жилой дом. Обязательно поможем в восстановлении жилья. К сожалению, пострадали три мирных жителя, с осколочными ранениями средней степени тяжести их доставляют в центральную районную больницу", - проинформировал глава региона.

По словам губернатора, пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь, при необходимости их транспортируют в областную больницу. 

Теги:
Старовойт, Роман ВладимировичРоссияКурская областьВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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