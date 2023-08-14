В Бурятии пьяный водитель сбил молодого человека с двухмесячным ребенком в коляске

Девочка умерла по пути в больницу

ТАСС, 14 августа. Уголовное дело возбудили в Заиграевском районе Бурятии в отношении местного жителя, который, по данным следствия, в состоянии алкогольного опьянения на своем автомобиле наехал на 19-летнего молодого человека и коляску с ребенком на обочине дороги. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по региону.

"Следственным отделом по Заиграевскому району СУ СК России по Республике Бурятия возбуждено уголовное дело в отношении 44-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее смерть человека", - говорится в сообщении.

По данным следствия, вечером 13 августа подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения ехал на своем автомобиле Toyota Caldina по одной из улиц в селе Усть-Брянь Заиграевского района. "В этот момент по обочине дороги шли юноша с девушкой. Они катили детскую коляску, в которой находилась двухмесячная девочка. Пьяный водитель на высокой скорости совершил наезд на молодого человека и коляску с ребенком. От полученных повреждений девочка скончалась по пути в больницу в карете скорой медицинской помощи. 19-летнего юношу госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Состояние опьянения водителя зафиксировано с помощью алкотестера, также у него изъяты образцы крови для проведения химических исследований", - сообщили в СК.

Подозреваемого задержали. Решается вопрос об избрании в его отношении меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия. По факту ДТП прокуратура Республики Бурятия организовала проверку.