В ДНР заявили, что за выходные в боях под Урожайным ВСУ потеряли несколько десятков солдат

Советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин отметил, что обстановка в районе населенного пункта остается напряженной

ДОНЕЦК, 14 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за выходные потеряли в боях под Урожайным несколько десятков человек личного состава. Об этом в понедельник ТАСС сообщил советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.

"Выходные в районе Урожайного прошли напряженно. Бои там не прекращались. По данным разведки, на поле боя остались лежать тела нескольких десятков украинских солдат", - сказал Гагин.

Он уточнил, что эвакуировать тела сослуживцев бойцы ВСУ не могут из-за плотного огня российской артиллерии. Гагин добавил, что обстановка в районе населенного пункта остается напряженной.