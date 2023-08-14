Зампредседателя правительства Прикамья стал участником ДТП с пострадавшими

Назначено административное разбирательство

ПЕРМЬ, 14 августа. /ТАСС/. Зампредседателя правительства Пермского края Александр Борисов стал участником ДТП. Об этом ТАСС сообщил источник в правительстве региона.

"Обстоятельства дорожного происшествия устанавливает ГИБДД. Предварительно, автомобили двигались в попутном направлении с разрешенной скоростью, столкновение произошло при повороте впереди идущего автомобиля налево. Освидетельствование показало, что Александр Борисов и второй водитель были трезвы. В настоящее время проходит разбирательство в рамках административного процесса", - отметил собеседник агентства.

По его словам, Борисов находится на связи с потерпевшими. "С его стороны им предложена необходимая помощь", - рассказал источник.

По данным Telegram-канала Baza, машина, в которой ехал чиновник, не выдержала безопасную дистанцию и столкнулась с ехавшим впереди автомобилем Daewoo Nexia. В ДТП пострадали водитель и трое пассажиров Daewoo Nexia, сам Борисов травм не получил.

ТАСС не располагает комментарием ГУ МВД по Пермскому краю.