На острове Мауи сгорел ресторан барабанщика рок-группы Fleetwood Mac

В момент пожара Мик Флитвуд был с семьей в Лос-Анджелесе, однако сразу вернулся назад

ЛОНДОН, 14 августа. /ТАСС/. Ресторан барабанщика британо-американской рок-группы Fleetwood Mac ("Флитвуд Мэк") Мика Флитвуда сгорел на острове Мауи. Об этом сам 76-летний британский музыкант рассказал в эфире телеканалу Sky News.

В момент пожара Флитвуд был с семьей в Лос-Анджелесе, однако сразу вернулся назад. "Это невероятный шок для всех. Целого города Лахайна больше не существует. По одному этому заявлению можно понять, что произошло с людьми, которые там жили. Если говорить эгоистично, то из моей семьи никто не погиб, мой дом не сгорел. Да, это могло произойти, но не произошло, мне на самом деле повезло, - сообщил музыкант. - Немедленная задача заключается в том, чтобы найти людей. Немедленно узнать, кто находится здесь, а кто уже в безопасности".

Ресторан Флитувуда под названием Fleetwood's on Front St должен был отметить на этой неделе 11-ю годовщину с момента своего открытия. По информации телеканала, он был полностью уничтожен огнем, а многие его сотрудники лишились всего. При этом Флитувуд сообщил, что решил рассказать о произошедшем лишь с одной целью - чтобы привлечь внимание общественности к катастрофе, которая обрушилась на Мауи.

Лесной пожар начался на острове 9 августа. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился на туристический городок Лахайна, который в результате полностью сгорел. Власти округа Мауи информировали, что число погибших в результате пожаров увеличилось до 93. Пожары на острове стали самыми смертоносными в США за последнее столетие, приведя к ущербу в размере $6 млрд. Самыми крупными по числу жертв в стране считаются природные пожары 1871 года в Висконсине, тогда погибли более 1,1 тыс. человек.

О группе

Созданная в 1967 году в Лондоне Питером Грином вместе с барабанщиком Миком Флитвудом группа Fleetwood Mac многократно меняла не только состав, но и музыкальный стиль - от блюз-рока до арт-попа, что позволило ей заручиться поддержкой разных поколений слушателей. Сам Грин покинул коллектив спустя всего три года после его основания, в 1970 году из-за проблем с психикой. Он умер на 74-м году жизни в июле 2020 года.

В 1998 году Флитвуд был включен в Зал славы рок-н-ролла вместе еще с семью музыкантами коллектива - Грином, американской певицей Стиви Никс, гитаристом и вокалистом Линдси Бакингемом, британским басистом Джонни Макви, его бывшей женой британской певицей и клавишником Кристин Макви, британским гитаристом Дэнни Кируэном, и британским гитаристом Джереми Спенсером.