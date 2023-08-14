Суд в Петербурге арестовал главу фирмы за хищения при работах в Музее обороны Севастополя

По версии следствия, украдены были 52,4 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 августа. /ТАСС/. Куйбышевский суд Санкт-Петербурга заключил под стражу на месяц генерального директора частной строительной компании по подозрению в хищении 52,4 млн рублей при поставках инертных материалов для подрядных работ в Музее героической обороны и освобождения Севастополя. Об этом сообщили в пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

"Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Анны Михайловой, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере". Срок меры - 6 сентября (28 суток)", - говорится в сообщении.

Следствие полагает, что с 27 декабря 2018 года по 2 августа 2019 года Михайлова как гендиректор ООО "СК "Ирбис", а также неустановленные лица из руководства ООО "Меандр" предоставили в управление федерального казначейства по Санкт-Петербургу подложные документы, послужившие основанием для перечисления 52,4 млн рублей якобы за инертные материалы, поставленные в рамках подрядных работ на объекте ФГБУК "Государственный музей героической обороны и освобождения Севастополя". Госконтракт был заключен между "Меандром" и ФГКУ "Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации". На деле товар не был поставлен, по версии следствия, бюджетные деньги были похищены.

Михайлова свою вину отрицает, назвав подозрения в свой адрес "голословными". На заседании женщина просила суд отказать следствию в удовлетворении ходатайства об аресте, поскольку из-за него может быть парализована деятельность ее компании, занимающейся строительством, в том числе, социальных объектов.

На официальном сайте ООО "СК "Ирбис" приводятся данные о том, что фирма ранее выполняла работы по строительству и реконструкции объектов Мемориального комплекса памятников обороны Севастополя 1854-1855 годов на Историческом бульваре.