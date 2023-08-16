В Петербурге поместили под домашний арест вероятного лидера международной финансовой ОПГ

Сторона защиты просила назначить Рамазану Кескину залог в 1 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 августа. /ТАСС/. Санкт-Петербургский городской суд отправил под домашний арест гражданина Турции и Нидерландов, который является предполагаемым организатором международной преступной группы, специализирующейся на трансграничных переводах денег от торговли наркотиками, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

"Районный суд избрал [Рамазану] Кескину домашний арест. Защита просила залог в 1 млн рублей. Сегодня Санкт-Петербургский городской суд оставил избранную меру без изменений сроком по 24 ноября", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе судов, Кескина задержали в мае на территории Московского вокзала в Петербурге, тогда же меру пресечения ему избрал Смольнинский суд города, позже ее продлили во Фрунзенском районном суде.

В Германии разыскивают фигуранта как предполагаемого создателя международной преступной группы, занимающейся трансграничными переводами денег, полученных от сделок между различными наркокартелями - среди таковых упоминается черногорский клан "Кавач". Из документов розыска следует, что члены сообщества получали за совершенные переводы от 4 до 6,5% в качестве комиссии. Большая часть преступлений совершалась на территории Нидерландов, далее деньги в виде наличных и банковскими переводами переправлялись через Германию в Турцию, Россию, Колумбию, Парагвай и другие страны. В Турцию курьеры, используя авиасообщение, перевезли более €12,2 млн в период с 2017 по 2020 год.

Суд в Германии заочно отправил Кескина под стражу, издан ордер на его арест в Европе. Инициаторы розыска просят содержать подозреваемого под стражей до решения вопроса о его экстрадиции.

Защита возражала против решения петербургского суда, на процессе адвокат сообщил, что действия Кескина, которые описаны в запросе на его выдачу, не подпадают ни под один состав преступления в Уголовном кодексе РФ. Однако суд указал, что по российскому закону действия Кескина все же могут быть квалифицированы по п. "а", "б" ч. 4 ст. 174 УК РФ "Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем".