На юго-востоке Ирана от последствий песчаной бури пострадали почти 2 тыс. человек

У них наблюдаются проблемы с дыханием, а также сердечно-сосудистой и зрительной системами

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Более 1,8 тыс. человек пострадали в результате песчаной бури, которая накрыла иранскую провинцию Систан и Белуджистан, расположенную на юго-востоке исламской республики. Об этом сообщил генеральный директор кризисного управления провинции Маджид Мохеби.

"1 834 человек вынуждены были обратиться в медицинские учреждения в результате последствий ураганного ветра и песчаной бури, которые обрушились на Систан и Белуджистан", - приводит его слова агентство Tasnim. Подробностей о состоянии пострадавших Мохеби не привел.

13 августа агентство Mehr проинформировало, что по меньшей мере 733 человека пострадали, 58 из них были вынуждены остаться под присмотром специалистов. У пострадавших наблюдаются проблемы с дыханием, а также сердечно-сосудистой и зрительной системами.