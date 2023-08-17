В Комсомольске-на-Амуре возбудили дело после кражи денег и боевых наград у участника СВО

По делу проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия

ХАБАРОВСК, 17 августа. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Комсомольске-на-Амуре по факту кражи 1 млн рублей и наград у участника специальной военной операции (СВО). Об этом сообщила прокуратура Хабаровского края.

Участник спецоперации обратился в полицию с заявлением о хищении у него денег, четырех боевых наград, документов к ним и другого имущества. Дознаватель отказал в возбуждении дела в связи с отсутствием события преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).

"Прокурор города с данным решением не согласился, признал его незаконным и вынес постановление с требованием возбудить уголовное дело. По результатам дополнительной проверки органом следствия возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере) в отношении неустановленного лица", - говорится в распространенном сообщении.

Сейчас по делу проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия.