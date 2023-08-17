В Новосибирске подростков отправили в колонию за подготовку теракта в паспортном центре

Они планировали заложить самодельное взрывное устройство в здании, сообщили в региональном ФСБ

НОВОСИБИРСК, 17 августа. /ТАСС/. Первый Восточный окружной военный суд приговорил к трем и четырем годам воспитательной колонии подростков из Новосибирска и Новотроицка, участников запрещенной в РФ террористической организации National Socialism/White Power, которые планировали заложить самодельное взрывное устройство в здание новосибирского филиала ФГУП "Паспортно-визовый сервис" МВД России. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Новосибирской области.

"1-м Восточным окружным военным судом приверженцы неонацистской идеологии признаны виновными: несовершеннолетний новосибирец - в приготовлении к террористическому акту и участии в деятельности организации, признанной террористической, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности; несовершеннолетний житель г. Новотроицка - в участии в деятельности организации, признанной террористической. Указанным лицам вынесены приговоры в виде лишения свободы на срок четыре и три года соответственно с отбыванием наказания в воспитательной колонии", - говорится в сообщении.

Уточняется, УФСБ России по Новосибирской и Челябинской областям предотвратили подрыв взрывного устройства, который планировалось устроить в августе. Житель Новосибирска готовил теракт по мотивам национальной ненависти к выходцам из стран Центральной Азии, он изготовил взрывное устройство и испытал его на пустыре недалеко от своего дома. Установлено, что инструкции по подрыву СВУ и изготовлению взрывчатых веществ новосибирец получил от модератора чата в мессенджере Telegram - подростка, который находился в Челябинске.

При проведении обыска по месту проживания новосибирца обнаружены и изъяты данные, подтверждающие его причастность к деятельности террористической организации, мобильный телефон, содержащий переписку с подготовкой к теракту, а также химические компоненты, инструкции по изготовлению взрывчатых веществ и самодельных взрывных устройств.

"На основании результатов оперативно-разыскной деятельности следственным управлением СК России по Новосибирской области в отношении жителя г. Новосибирска возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205; ст. 205.3; ч. 2 ст. 205.5 УК России, в отношении этапированного в город Новосибирск из города Челябинска гражданина - по ч. 2 ст. 205.5 УК России", - говорится в сообщении.