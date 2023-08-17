17 августа, 06:04

В Дагестане в ДТП с участием грузовика погибли четыре человека

Авария произошла на 848-м км федеральной автодороги "Кавказ"

МАХАЧКАЛА, 17 августа. /ТАСС/. Четыре человека погибли в результате ДТП с участием грузовика и внедорожника в Карабудахкентском районе Дагестана. Об этом сообщает МВД Дагестана.

"По предварительной информации, 17 августа приблизительно в 06:00 на 848-м км федеральной автодороги "Кавказ", в Карабудахкентском районе, 54-летний водитель автомобиля Honda CR-V выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и столкнулся с грузовой фурой под управлением 71-летнего водителя. В результате ДТП водитель и трое пассажиров Honda CR-V от полученных травм скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства произошедшего и личности участников автоаварии уточняются. 

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© Информационное агентство ТАСС
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