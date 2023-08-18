В Туве более 70 человек ищут пожилую женщину, потерявшуюся 6 дней назад в тайге

В поисках задействовали сотрудников МЧС, полиции, регионального минприроды, а также добровольцев и волонтеров

ТАСС, 18 августа. Пожилую женщину, отправившуюся на сбор дикоросов в лес в районе станции "Тайга" в Туве ищут 74 человека, включая полицию, лесников и волонтеров. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

"Пошли уже шестые сутки, как женщина пропала. Сейчас ее поиски усилены. Пенсионерку ищут 74 человека. Это наши сотрудники, полиция, лесники, сотрудники минприроды. В поисках участвуют даже добровольцы из нашего местного мотоклуба и волонтеры", - рассказали в МЧС.

Днем 13 августа 72-летняя женщина отправилась на сбор грибов и ягод вместе с родственниками в районе станции "Тайга" в Туве. Компания старалась держаться вместе, но в какой-то момент женщина перестала отзываться. Близкие самостоятельно не смогли ее найти и обратились к спасателям.

Поисковики обследовали уже более 300 км тайги. "Поиски идут с помощью дронов. В ночное время они продолжаются силами спасателей и группы беспилотной авиации оснащенной тепловизором", - добавили в пресс-службе.