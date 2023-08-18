18 августа, 06:16,
обновлено 18 августа, 06:32

В Армении сообщили об обстреле аэропорта "Сюник" со стороны Азербайджана

Как отметили в пресс-центре Службы национальной безопасности Армении, пули повредили окно и крышу здания

ЕРЕВАН, 18 августа. /ТАСС/. Аэропорт "Сюник" в приграничном городе Капане был обстрелян с азербайджанской стороны, пули повредили окно и крышу здания. Об этом сообщил пресс-центр Службы национальной безопасности (СНБ) Армении.

"18 августа в 04:24 неизвестный, подъехавший на машине на территорию, прилегающую к капанскому аэропорту "Сюник" Сюникской области, произвел с территории Азербайджана три выстрела в направлении аэропорта, после чего удалился. Две пули повредили одно из окон аэропорта и крышу. Мы призываем власти Азербайджана провести надлежащее расследование инцидента и принять меры для исключения повторения подобных инцидентов. Пограничные войска СНБ Армении готовы к совместному расследованию или передаче азербайджанской стороне соответствующих видеоматериалов", - отмечается в заявлении. 

Теги:
АзербайджанАрмения
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