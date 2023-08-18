18 августа, 08:50

В Москве директора школы забрали в полицию из-за стрельбы для съемок ролика к фестивалю

С помощью ролика администрация школы хотела привлечь внимание к мероприятию и заинтересовать родителей

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Директор школы №734 Тимофей Сергеев в Москве попал в полицию из-за стрельбы для съемок ролика к фестивалю "День Бородина". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

Как уточнил Сергеев, администрация школы планирует организовать для детей выездное мероприятие на фестиваль "День Бородина - 2023" в музей-заповедник Бородинское поле, где пройдет военно-историческая реконструкция великого сражения.

"Для анонса мы решили снять ролик, на котором я стреляю из театрального пистолета, имитирующего звук выстрела. Таким образом мы хотели привлечь внимание к мероприятию и заинтересовать родителей. К сожалению, мы поступили неосмотрительно и встревожили местных жителей, которые обратились в полицию. В правоохранительных органах мы дали необходимые объяснения. Мы приносим извинения всем, кого побеспокоили", - сказал Сергеев. 

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