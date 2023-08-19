19 августа, 03:54

В Карагандинской области Казахстана в результате ДТП погибли девять человек

Один пострадавший госпитализирован

АСТАНА, 19 августа. /ТАСС/. Девять человек погибли в результате столкновения легкового автомобиля с минивэном в Карагандинской области Казахстана. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.

"В субботу в 6:00 часов утра (03:00 мск) на автодороге Балхаш - Приозерск, в 5 км от поселка Гульшат произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомашин Toyota Camry 70 и Honda Odyssey. В результате ДТП девять человек скончались на месте", - говорится в сообщении.

Один человек госпитализирован.

Начато досудебное расследование и назначены соответствующие экспертизы, добавили в МВД. 

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