19 августа, 06:41

В Дзержинске автомобиль сбил двух детей

Один из них погиб

ТАСС, 19 августа. Женщина за рулем автомобиля сбила двух детей в Дзержинске Нижегородской области. Пострадавшие были госпитализированы, но девочку 2016 года рождения спасти не удалось, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

"В Дзержинске на проспекте Ленина женщина совершила наезд на двух несовершеннолетних пешеходов 2016 и 2017 годов рождения. Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение. Позднее девочка скончалась в больнице. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего", - сказано в сообщении. 

Теги:
РоссияНижегородская область
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