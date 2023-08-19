В Дзержинске автомобиль сбил двух детей

Один из них погиб

ТАСС, 19 августа. Женщина за рулем автомобиля сбила двух детей в Дзержинске Нижегородской области. Пострадавшие были госпитализированы, но девочку 2016 года рождения спасти не удалось, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

"В Дзержинске на проспекте Ленина женщина совершила наезд на двух несовершеннолетних пешеходов 2016 и 2017 годов рождения. Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение. Позднее девочка скончалась в больнице. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего", - сказано в сообщении.