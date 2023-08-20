20 августа, 11:29

В Рязани участница реалити-шоу "Пацанки" погибла, выпав из окна

Сергей Бобылев/ ТАСС, архив
© Сергей Бобылев/ ТАСС, архив

Проводится проверка

ТАСС, 20 августа. Женщина погибла, выпав из окна квартиры на 22 этаже дома в Рязани. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СУ СК России по Рязанской области.

"Железнодорожным межрайонным следственным отделом организовано проведение процессуальной проверки в связи с выпадением из окна 22 этажа женщины на улице Чкалова в Рязани", - сказала собеседница агентства.

На месте работают следователи, устанавливаются обстоятельства случившегося.

По данным регионального издания YA62.ru, погибла участница седьмого сезона шоу "Пацанки" Юлия Михайлова. 

Теги:
РоссияРязанская область
© Информационное агентство ТАСС
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