В Иркутске пятерых сотрудников СИЗО осудили по делу о пытках заключенных

Осужденных также лишили права занимать должности на госслужбе в течение 1,5 лет

ИРКУТСК, 21 августа. /ТАСС/. Иркутский областной суд приговорил к лишению свободы на сроки от четырех до пяти лет в колонии общего режима пятерых сотрудников СИЗО по делу о применении пыток к заключенным. Об этом сообщила пресс-служба суда.

"Сегодня Иркутский областной суд провозгласил приговор в отношении пятерых сотрудников ФКУ СИЗО-1 ГУ ФСИН России по Иркутской области. Иркутский областной суд признал их виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий". В зависимости от степени и характера фактического участия каждого подсудимого в совершении преступления мужчины приговорены к лишению свободы сроком от четырех до пяти лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Осужденных также лишили права занимать должности на государственной службе, в государственных учреждениях, связанных с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком на 1,5 года.

В январе 2021 года ФСИН России проводила проверку соблюдения прав человека в пенитенциарных учреждениях Иркутской области. Поводом послужили массовые жалобы. По результатам проверки возбудили несколько уголовных дел в отношении сотрудников регионального управления ФСИН, обвиняемых и уже осужденных. Установили более 40 человек, применявших насилие в местах лишения свободы. Уволили начальника СИЗО-1 Иркутска.