В Дагестане бойца ММА Мурада Легенду доставили в отдел полиции за мелкое хулиганство

Он устроил дебош в ресторане

МАХАЧКАЛА, 21 августа./ТАСС/. Бойца ММА Исрапила Рамазанова, известного по прозвищу Мурад Легенда, доставили в отдел полиции в Дагестане. Об этом сообщили в МВД по республике.

"В Дербентский отдел полиции поступило сообщение о том, что на территории ресторана, расположенного по улице Гасанова, некий мужчина устроил скандал и дебош, сопровождающийся нецензурной лексикой. Прибывший на вызов наряд полиции доставил хулигана в отдел. Им оказался 37-летний уроженец Кайтагского района Исрапил Рамазанов", - говорится в сообщении.

В отношении него составили протокол по ст. 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство".

Ранее Мурада Легенду оштрафовали за дебош в гостинице в Москве. Штраф составил 2,5 тыс. рублей.