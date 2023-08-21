Суд изменил меру пресечения бывшему директору театра в Новосибирске

Ему, в частности, запретили пользоваться интернетом и телефоном

НОВОСИБИРСК, 21 августа. /ТАСС/. Центральный райсуд Новосибирска изменил меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий бывшему директору театра "Красный факел" в Новосибирске, обвиняемому в растрате. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

"В отношении Кулябина А., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ "Растрата денежных средств в особо крупном размере", мера пресечения изменена с домашнего ареста на запрет определенных действий", - говорится в сообщении.

Ему запретили пользоваться интернетом, телефоном, электронной почтой, получать и отправлять корреспонденцию по почте, покидать жилое помещение в определенные часы, посещать массовые мероприятия.

Как уточнили в прокуратуре, сумма ущерба составила более 1,8 млн рублей.

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, контрольно-ревизионной проверкой 2016 года выявили факт незаконных выплат из бюджетных средств, которые Кулябин назначил своему сыну Тимофею. Сумма надбавки составляла около 80-90 тыс. в месяц. После выявленных нарушений директор театра вернул похищенные средства, однако взял их из бюджетного фонда театра "Красный факел". Кроме этого, бывший руководитель "Красного факела" нарушил антикоррупционное законодательство, трудоустроив в театр сына на должность главного режиссера, а супругу - на пост заместителя директора.

Александр Кулябин покинул "Красный факел", который возглавлял на протяжении 20 лет, в декабре 2022 года. Это произошло после отмены в театре спектаклей его сына, который был главным режиссером учреждения с 2015 года и ушел с этого поста весной 2022 года.