Воробьев доложил Путину о двух сбитых в Подмосковье беспилотниках

Первый потерпел крушение в районе населенного пункта Покровское Рузского района, а второй уничтожили средствами ПВО над территорией Истринского района

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев доложил президенту РФ Владимиру Путину на рабочей встрече о двух беспилотных аппаратах, которые были сбиты силами ПВО, сообщила пресс-служба Кремля.

В понедельник прошла встреча Путина и Воробьева, в открытой части которой они обсудили подготовку к 1 сентября, а также развитие Московского транспортного узла и ситуацию с аварийным жильем в регионе.

"На состоявшейся встрече губернатор Подмосковья Андрей Воробьев доложил Владимиру Путину об имевших место ситуациях, о двух сбитых БПЛА силами ПВО", - отметили в пресс-службе.

Минобороны России ранее сообщило, что около 06:50 мск и 08:16 мск Киев предпринял две попытки атак при помощи беспилотников. Первый был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы, потерял управление и потерпел крушение в районе населенного пункта Покровское Рузского района. Второй был обнаружен и уничтожен средствами ПВО над территорией Истринского района.

Воробьев позже сообщил, что в результате падения сбитого над Истринским районом беспилотника пострадали два человека, кроме того, в трех домах выбило окна.