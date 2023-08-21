21 августа, 11:50
Военная операция на Украине

В Запорожской области при взрыве неустановленного предмета погиб один человек

Еще один получил ранения, сообщили в оперативных службах региона

МЕЛИТОПОЛЬ, 21 августа. /ТАСС/. Один сотрудник коммунального хозяйства погиб, еще один получил ранения в результате взрыва неустановленного предмета в городе Токмаке Запорожской области. Об этом сообщили журналистам в оперативных службах региона.

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"В Токмаке в 09:30 мск во дворе дома №12 на улице Шевченко прозвучал взрыв. Установлено, что во время загрузки мусора в автомобиль коммунального хозяйства из урны выпал неустановленный предмет, после чего произошел взрыв. Пострадали два работника МУП "КП контакт", один из них скончался в больнице", - сказал представитель оперативных служб Запорожской области. 

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