21 августа, 13:32
Военная операция на Украине

В ЛНР приговорили военнослужащего ВСУ к 17 годам за обстрел домов в Трехизбенке

© СК России

По данным следствия, в результате преступления один из мирных жителей получил ранение

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Верховный суд Луганской Народной Республики приговорил к 17 годам лишения свободы наводчика реактивной системы залпового огня "Град" нацгвардии Украины Богдана Смагу за обстрел жилых домов в селении Трехизбенка. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры (ГВП) России.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Суд согласился с позицией гособвинителя и приговорил Смагу к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в ГВП.

По данным следствия, в конце февраля 2022 года Смага в составе боевого расчета в поселке Славяносербске по приказу командира батареи с целью устрашения, уничтожения мирного населения совместно с сослуживцами произвел обстрел пятью осколочно-фугасными снарядами жилых домов в селе Трехизбенка. В результате один из мирных жителей получил ранение, четыре дома и находящееся в них имущество, принадлежащие еще четырем сельчанам, были повреждены. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация