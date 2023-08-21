В Москве людей эвакуировали из одного из зданий метро из-за мешков с селитрой на крыше

На место вызвали кинологов для проверки

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Мешки, предположительно, с селитрой обнаружены на крыше одного из зданий на северо-востоке Москвы, эвакуированы шесть человек. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"По адресу: Кольская улица, дом 4, строение 4, на крыше здания обнаружены мешки с неизвестным веществом. Предварительно, в них селитра. В целях безопасности из здания эвакуированы шесть человек", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на место для проверки следуют кинологи. "Специалисты установят, представляют ли данные мешки опасность, вещество будет направлено на экспертизу", - добавил представитель экстренных служб. Кроме того, по его словам, будет установлено, кто их оставил и с какой целью.

Согласно данным из открытых источников, по указанному адресу находится комплекс материально-технического снабжения метрополитена.