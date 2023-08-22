В Приморье объявили штормовое предупреждение

На реках ожидается формирование локальных дождевых паводков высотой подъема уровня воды на 0,5-1,5 м

ВЛАДИВОСТОК, 22 августа. /ТАСС/. Фронтальные разделы и южный циклон испортят погоду в Приморском крае с 23 по 25 августа. Ожидаются дожди и новый подъем уровней рек, сообщается на сайте Приморского гидрометцентра.

"Ночью и утром 23 августа под влиянием активных фронтальных разделов в Приморском крае местами пройдут сильные (15-40 мм за 12 часов и менее), локально очень сильные дожди с количеством 50 мм и более за 12 часов и менее. 25 августа в связи с выходом южного циклона на большей территории края ожидаются сильные (15-45 мм за 12 часов и менее), местами очень сильные дожди (50 мм за 12 часов и менее)", - говорится в предупреждении.

Уточняется, что на реках края вновь ожидается формирование локальных дождевых паводков высотой подъема уровня воды на 0,5-1,5 м. При значительной интенсивности дождя в верховьях рек и на малых водотоках возможны резкие подъемы воды до 2,1 м. С учетом повышенной водности рек после прошедшего тайфуна "Ханун" ожидаются выходы воды из низких берегов, подтопление прилегающих территорий.

В период с 3 по 14 августа на территории Приморья выпало от 110 до 317 мм осадков. В 20 муниципалитетах сложившаяся ситуация признана чрезвычайной, установлен муниципальный уровень реагирования, также объявлен режим ЧС регионального уровня реагирования.

Приморский край восстанавливается после сильного наводнения, вызванного влиянием тайфуна "Ханун". Большинство рек на западе края вышли из берегов неделю назад. Было подтоплено более 5 тыс. жилых домов, 7,4 тыс. приусадебных участков, свыше 80 участков дорог, вода отрезала от сообщения 66 населенных пунктов, без света оставались более 20 тыс. человек.