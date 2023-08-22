Суд Таиланда оставил в силе приговоры Чинавату с восьмилетним сроком тюремного заключения

Бывший премьер-министр намерен подать прошение о помиловании, на которое он может рассчитывать в связи с преклонным возрастом

БАНГКОК, 22 августа. /ТАСС/. Верховный суд Таиланда оставил в силе ряд приговоров в отношении бывшего премьер-министра Таксина Чинавата, согласно которым общий срок тюремного заключения будет равен восьми годам. Об этом сообщила газета Manager Online со ссылкой на решение суда.

После судебного заседания 74-летний Чинават будет помещен в центральную тюрьму Бангкока "Клонг прем". Местные СМИ отмечают, что экс-премьер подаст прошение о помиловании, на которое он может рассчитывать в связи с преклонным возрастом.

Частный самолет с Чинаватом на борту приземлился во вторник в столичном аэропорту Донмыанг. Экс-премьер прилетел рейсом из Сингапура после более чем 15 лет жизни в добровольном изгнании за рубежом. В аэропорту Чинавата встречали его многочисленные сторонники, одетые в красные футболки. В сопровождении своей дочери Пхетхонгтхан Чинават и других родственников он подошел к портрету короля Таиланда Махи Вачиралонгкорна (Рамы Х) и королевы Сутхиды, преклонил колени и возложил венок из цветков жасмина, символизирующего любовь и уважение.

Чинават занимал пост премьера Таиланда с 2001 по 2006 год. Когда он находился на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, группа военных под руководством главнокомандующего сухопутными силами Сонтхи Буньяратглина совершила переворот. Чинават был вынужден остаться за рубежом. Он посетил Таиланд в 2008 году, чтобы предстать перед судом. Политика арестовали, но отпустили на свободу под залог, уже затем он окончательно покинул страну.

Суд в 2008 году заочно приговорил Чинавата к двум годам лишения свободы за превышение служебных полномочий при покупке государственного земельного участка. С апреля 2019 года его также приговорили к различным тюремным срокам, в том числе за злоупотребление должностными полномочиями, уклонение от уплаты налогов и коррупцию.