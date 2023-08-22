22 августа, 05:39
Военная операция на Украине

В ДНР сообщили о 10 обстрелах Горловки за час со стороны ВСУ

За это время украинские войска выпустили по городу около 40 снарядов калибром 152 мм

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за час обстреляли город Горловку в Донецкой Народной Республике (ДНР) 10 раз. Об этом сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

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Согласно данным представительства, обстрел Горловки начался в 06:50 мск и продолжался до 07:55 мск, по городу выпустили около 40 снарядов калибром 152 мм.

Также утром во вторник ВСУ обстреляли из ствольной артиллерии Макеевку, а также Куйбышевский и Киевский районы Донецка. 

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