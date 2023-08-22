ВСУ за ночь выпустили 32 снаряда по Солонцам и другим частям Херсонской области

По сообщению представителя экстренных служб региона, украинские войска также обстреляли гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Горностаевка, Саги

ГЕНИЧЕСК, 22 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за ночь выпустили по Солонцам и другим населенным пунктам Херсонской области 32 снаряда из ствольной артиллерии. Об этом сообщил журналистам представитель экстренных служб региона.

"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Горностаевка, Саги, Солонцы, выпустив в общей сложности 32 снаряда из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал он.

В понедельник в течение дня ВСУ выпустили из ствольной артиллерии 59 снарядов по Кардашинке, Корсунке, Подстепному, Казачьим Лагерям и Алёшкам.