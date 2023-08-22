22 августа, 07:55
Лесные пожары в России

В Ростовской области в Орловском районе ввели режим ЧС из-за крупного лесного пожара

Площадь возгорания составляет 198 га

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 августа. /ТАСС/. Режим ЧС ввели в Орловском районе Ростовской области, где ликвидируют лесной пожар. Об этом сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций региона.

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"В настоящее время на территории района действует режим чрезвычайной ситуации, организована работа штаба по ликвидации ЧС. К тушению лесного пожара в Орловском районе привлечена спецтехника: два бульдозера и грейдер, угроза распространения огня на населенные пункты отсутствует", - говорится в сообщении.

По информации властей, площадь пожара составляет 198 га, из которых 66 га - верховой пожар. В тушении лесного пожара задействовано около 170 человек и 62 единицы техники. Работу осложняют неблагоприятные погодные условия - высокая температура воздуха и ветер.

Уточняется, что пожар произошел накануне в Зимовниковском лесничестве. Загорелись древесно-кустарниковая растительность и сухостой.

Ранее власти региона сообщили, что на месте работают специалисты Минприроды региона, областного департамента по ЧС, лесопожарных формирований, МЧС и муниципалитета.

  

Теги:
РоссияЛесные пожары в РоссииРостовская область
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