На Кубани при столкновении двух автобусов пострадали пять человек

Среди них есть двое детей

КРАСНОДАР, 22 августа. /ТАСС/. Столкновение двух пассажирских автобусов произошло в Туапсинском районе Краснодарского края, в результате пострадали пять человек, в том числе двое несовершеннолетних, организовано проведение проверки. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Краснодарского края.

"В Туапсинском районе в районе села Кирпичного произошло ДТП с участием двух автобусов пригородного сообщения. В результате аварии пострадали трое взрослых и двое несовершеннолетних", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь. Проверку по факту дорожно-транспортного происшествия организовала Туапсинская межрайонная прокуратура.

Медики оценивают состояние взрослых пострадавших как средней степени тяжести, несовершеннолетние получили легкие травмы, сообщается в Telegram-канале администрации Туапсинского района. Уточняется, что в числе пострадавших два водителя. Дети будут доставлены на обследование в больницу.

На момент ДТП в одном из автобусов находились шесть пассажиров и водитель, во втором автобусе - три пассажира и водитель. На участке трассы Майкоп - Туапсе в районе села Кирпичного, где произошла авария, движение автотранспорта пока организовано по одной полосе.

Предварительно установлено, что водитель одного из автобусов выехал на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с другим автобусом, сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Сотрудники полиции также проводят проверку по факту ДТП.