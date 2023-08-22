22 августа, 11:23

Более 25 тыс. жителей Канады вынуждены покинуть свои дома из-за пожаров

Всего на северо-западе Канады остается 238 очагов пожара, сообщил телеканал CTV

ОТТАВА, 22 августа. /ТАСС/. Более 25 тыс. жителей на северо-западе Канады были эвакуированы из-за лесных пожаров. Об этом сообщил телеканал CTV.

По его данным, около 25,9 тыс. человек были эвакуированы из своих домов на северо-западе Канады, что составляет "68% населения [этой территории]".

Как отмечает телеканал, всего на северо-западе Канады остается 238 очагов пожара. На месте работают около 600 пожарных и 300 военных, также задействованы вертолеты и другая техника.

По состоянию на конец июля площадь выгоревших территорий достигла 13 млн га. В борьбе со стихией погибли двое пожарных. Власти уже назвали нынешний сезон лесных пожаров худшим в истории Канады. Премьер Канады Джастин Трюдо ранее назвал "апокалиптическими" разрушения, вызванные лесными пожарами в стране. 

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