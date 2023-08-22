В Майкопе произошло возгорание сухой растительности и прилегающих гаражей

Площадь пожара достигла 600 кв. м

КРАСНОДАР, 22 августа. /ТАСС/. Возгорание сухой растительности произошло в Майкопе, огонь распространился на прилегающие гаражи. Об этом сообщается в Telegram-канале Главного управления МЧС России по Республике Адыгея.

"В эти минуты пожарные Адыгеи ликвидируют крупное возгорание в Майкопе. В результате возгорания сухой растительности огонь перекинулся на рядом стоящие гаражи. По предварительной информации, площадь пожара - 600 кв. м", - говорится в сообщении.

Ситуацию взяли на особый контроль, в ликвидации последствий задействовали силы и средства Майкопского пожарно-спасательного гарнизона.

Как сообщил мэр города Геннадий Митрофанов, пожару присвоили ранг №2. "На данный момент в ликвидации возгорания сухой растительности и гаражей в районе улицы Юннатов задействованы 23 единицы техники и 56 человек личного состава экстренных служб", - отметил он.