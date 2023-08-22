22 августа, 15:58

В Киеве в результате схода трамвая с рельсов пострадали восемь человек

Инцидент произошел в Дарницком районе

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Восемь человек получили травмы в результате схода вагона трамвая с рельсов в Дарницком районе Киева. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской военной администрации.

"На улице Анны Ахматовой в Дарницком районе сошел с рельсов вагон трамвая. По предварительным данным, пострадали водитель трамвая и семь пассажиров. Все пострадавшие получают медицинскую помощь и, при необходимости, будут госпитализированы", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.

На месте происшествия работают представители аварийных служб и медики, временно ограничено движение трамваев по двум маршрутам. 

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