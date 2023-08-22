В трех областях Украины объявляли воздушную тревогу

Речь идет об Одесской, Полтавской и Харьковской областях

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Воздушная тревога была объявлена в Одесской, Полтавской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Сообщения о тревогах начали поступать в 20:28 мск.

Вначале сирены сработали в Одесской области на юге Украины, а затем распространились на восточную часть страны.

В 21:58 предупреждения были отменены. Сообщалось о взрывах в Харькове.

В новость были внесены изменения (21:11 мск) - добавлена информация об отмене воздушной тревоги.