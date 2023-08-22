В Тамбовской области четыре человека погибли при лобовом столкновении двух автомобилей

Пострадали пятеро

ТАСС, 22 августа. Лобовое столкновение двух автомобилей произошло на трассе Р-22 "Каспий" в Мичуринском округе Тамбовской области, в результате ДТП четыре человека погибли. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе управления ГИБДД по Тамбовской области.

"В результате лобового столкновения двух автомобилей на трассе Р-22 "Каспий" в Мичуринском округе оба водителя погибли на месте, затем в карете скорой помощи скончались еще два человека. На данный момент пять человек ранены, они доставлены в больницу", - сказали в пресс-службе.

По предварительной информации, на 383-м км автодороги столкнулись Lada Granta и Lada Kalina. Отмечается, что ход и результаты процессуальной проверки обстоятельств ДТП находятся на контроле прокуратуры области.

Как отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Тамбовской области, движение на автодороге не нарушалось. На месте происшествия розлива топлива нет. К ликвидации ДТП привлекли 20 человек и 7 единиц техники, из них от МЧС России 10 человек, 3 единицы техники.