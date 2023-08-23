В Приморье паводком отрезано от транспортного сообщения село Хороль

Для эвакуации населения развернули пункты временного размещения

ВЛАДИВОСТОК, 23 августа. /ТАСС/. Крупное село Хороль в Приморье отрезано от транспортного сообщения паводком, выезда из населенного пункта нет. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Хорольского муниципального округа Алексей Губайдуллин.

"С 5 утра езжу по селу Хороль. Выезда за пределы нет! <...> Для эвакуации населения, пострадавшего от затоплений, развернуты пункты временного размещения (ПВР): пгт Ярославский, ул. Советская, 48 (колледж); с. Хороль, ул. Ленинская, 82 (бывшая восьмилетняя школа)", - написал Губайдуллин.

В Хороле, который является административным центром Хорольского муниципального округа, проживают около 9,7 тыс. человек. В селе работают молокозавод и хлебозавод. К селу Хороль идет автотрасса А183, расстояние до автотрассы "Уссури" составляет 58 км.

Приморский край восстанавливается после сильного наводнения, вызванного влиянием тайфуна "Ханун". Большинство рек на западе края вышли из берегов. Накануне Приморский гидрометцентр объявил штормовое предупреждение на 23-25 августа. Ожидаются сильные дожди и новый подъем уровней рек на 0,5-1,5 м. При значительной интенсивности дождя в верховьях рек и на малых водотоках возможны резкие подъемы воды до 2,1 м.