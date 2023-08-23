В селе Лавы Белгородской области при атаке БПЛА повреждено здание санатория

Выбило четыре окна, посекло фасад здания, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков

БЕЛГОРОД, 23 августа. /ТАСС/. Село Лавы Белгородской области в среду, 23 августа, подверглось атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Повреждения получил санаторий.

Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"Под обстрел ВСУ попало село Лавы Валуйского городского округа. Противник сбросил на территорию санатория две гранаты с БПЛА. Пострадавших нет. Выбиты четыре окна и посечен фасад здания", - написал глава региона.

Он отметил, что на месте работают оперативные службы.