В Татарстане прокуратура проверяет причины 10-часовой задержки авиарейса из Казани в Омск

Авиакомпания предоставила пассажирам горячее питание и прохладительные напитки, не были предоставлены услуги по проживанию в гостинице

КАЗАНЬ, 23 августа. /ТАСС/. Татарстанская транспортная прокуратура проверяет обстоятельства 10-часовой задержки вылета самолета из аэропорта Казани в Омск. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры в Telegram-канале.

"По предварительным данным, 22 августа произошла задержка рейса № RWZ-1624 сообщением Казань - Омск (авиакомпания Red Wings) в связи с технической неисправностью воздушного судна. Время задержки рейса составило более 10 часов, самолет вылетел по маршруту в 08:27 23 августа. На рейс зарегистрировано 86 пассажиров", - говорится в сообщении.

Авиакомпания предоставила пассажирам горячее питание и прохладительные напитки. Однако в нарушение федеральных авиационных правил на время ожидания авиакомпанией пассажирам не были предоставлены услуги по проживанию в гостинице.

При наличии оснований Татарстанская транспортная прокуратура примет меры прокурорского реагирования.