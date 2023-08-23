В Петербурге суд лишил певца Стаса Барецкого прав на один год за оставление места ДТП

Барецкий наехал на стрелу выездного шлагбаума и продолжил движение дальше

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 августа. /ТАСС/. Приморский суд Санкт-Петербурга лишил водительских прав на один год певца и шоумена, экс-участника группы "Ленинград" Станислава Барецкого, который снес шлагбаум на платной автодороге и продолжил движение, оставив таким образом место ДТП. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Приморский районный суд г. Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Станислава Барецкого за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ (невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием). Суд назначил наказание в виде лишения права управления транспортным средством на один год", - говорится в сообщении.

Из протокола следует, что в ночь на 9 августа Барецкий ехал за рулем автомобиля "ВАЗ-21053" по Западному скоростному диаметру. На пункте оплаты водитель наехал на стрелу выездного шлагбаума, после чего продолжил движение дальше. Как объяснил на заседании сам Барецкий, он действительно задел шлагбаум, но не знал, что это является дорожно-транспортным происшествием.