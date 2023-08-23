23 августа, 13:29

На юге Мексики в результате ДТП пострадали двое россиян

Они постоянно проживают на территории страны

МЕХИКО, 23 августа. /ТАСС/. Двое граждан России получили травмы после того, как в их автомобиль врезался грузовик в муниципалитете Бетания штата Чьяпас на юге Мексики. Об этом сообщает Национальный институт миграции Мексики.

"Национальный институт миграции оказывает помощь двум молодым людям в возрасте 26 и 31 год из России, 34-летней женщине из Белоруссии и канадцу, которые получили травмы при столкновении грузовика с неисправными тормозами с их автомобилем на шоссе Теописка - Сан-Кристобаль-де-Лас-Касас в поселке Бетания, штат Чьяпас, - говорится в заявлении ведомства. - В связи с серьезностью полученных травм [черепно-мозговые травмы] российские граждане находятся на лечении в больнице Сан-Кристобаль-де-Лас-Касас".

Миграционные службы уведомили об инциденте консульства России, Белоруссии и Канады. Отмечается, что россияне "постоянно проживают на территории Мексики".

По данным ведомства, в аварии погиб один гражданин Мексики. Полиция ведет расследование причин происшествия. 

Теги:
БелоруссияКанадаМексикаРоссия
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