Над Брянской и Калужской областями средства ПВО сбили три украинских беспилотника

ТАСС, 24 августа. Киев предпринял попытку атаковать объекты РФ еще тремя беспилотниками, два уничтожены российскими средствами ПВО над Брянской областью, один - над Калужской. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористические атаки беспилотными летательными аппаратами самолетного типа. Два БПЛА уничтожены средствами ПВО над территорией Брянской области", - отметили в ведомстве.
Там уточнили, что еще один уничтожен над территорией Калужской области.