Над Брянской и Калужской областями средства ПВО сбили три украинских беспилотника

Как сообщили в Минобороны РФ, два летательных аппарата сбили над Брянской областью, один - над Калужской

ТАСС, 24 августа. Киев предпринял попытку атаковать объекты РФ еще тремя беспилотниками, два уничтожены российскими средствами ПВО над Брянской областью, один - над Калужской. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористические атаки беспилотными летательными аппаратами самолетного типа. Два БПЛА уничтожены средствами ПВО над территорией Брянской области", - отметили в ведомстве.

Там уточнили, что еще один уничтожен над территорией Калужской области.