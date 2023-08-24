24 августа, 02:48
Военная операция на Украине

Над Брянской и Калужской областями средства ПВО сбили три украинских беспилотника

Станислав Красильников/ ТАСС, архив
© Станислав Красильников/ ТАСС, архив

Как сообщили в Минобороны РФ, два летательных аппарата сбили над Брянской областью, один - над Калужской

ТАСС, 24 августа. Киев предпринял попытку атаковать объекты РФ еще тремя беспилотниками, два уничтожены российскими средствами ПВО над Брянской областью, один - над Калужской. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

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"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористические атаки беспилотными летательными аппаратами самолетного типа. Два БПЛА уничтожены средствами ПВО над территорией Брянской области", - отметили в ведомстве.

Там уточнили, что еще один уничтожен над территорией Калужской области. 

Теги:
РоссияБрянская областьКалужская областьВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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