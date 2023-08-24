24 августа, 04:15
Стрельба в США

CBS: в Калифорнии в результате стрельбы погибли пять человек

Еще шесть получили ранения

ТАСС, 24 августа. По меньшей мере пять человек погибли, еще шесть получили ранения в результате стрельбы в городе Трабуко-Каньон (штат Калифорния). Об этом в среду сообщила телекомпания CBS со ссылкой на источники.

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По их данным, инцидент произошел в баре для байкеров Cook's Corner из-за ссоры между бывшим сотрудником правоохранительных органов и его женой. Прибывшие на место полицейские ликвидировали нападавшего.

Как отмечает телекомпания, на месте происшествия находится большое число правоохранителей, департамент шерифа округа предписал людям не приближаться и выбирать альтернативные маршруты проезда.

По факту происшествия начато расследование с участием ФБР. 

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