На федеральной трассе "Кола" произошло массовое ДТП

Пострадали три человека

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. Четыре автомобиля столкнулись на федеральной трассе Р-21 "Кола", ведущей из Петербурга в Норвегию через Петрозаводск и Мурманск. В результате ДТП пострадали три человека, сообщили ТАСС в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

"ДТП на Р-21, 90-й км, направление в Ленинградскую область. Столкновение четырех легковых транспортных средств, в результате ДТП трое пострадавших", - рассказали в пресс-службе.

Пострадавшие доставлены в больницу, автомобили перемещены на обочину трассы.