В Бурятии выписали госпитализированных из лагеря с кишечной инфекцией детей

Всего было зарегистрировано 28 заболевших

ТАСС, 25 августа. Врачи выписали шестерых детей, которых госпитализировали из лагеря в Прибайкальском районе Бурятии, всего было зарегистрировано 28 заболевших острой кишечной инфекцией.

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава.

"Детей вчера забрали родители домой, состояние у них удовлетворительное", - сообщили в министерстве.

Ранее медиками были осмотрены все 206 детей в лагере, у 26 из них выявили острое кишечное заболевание.

Шестеро детей были госпитализированы в связи с подъемом температуры тела.